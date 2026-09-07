Росіяни стали купувати електромобілі через дефіцит пального: продажі зросли вдвічі

У Росії зросли продажі електрокарів через дефіцит пального

Продажі нових електромобілів у Росії за літо зросли більш ніж удвічі, оскільки дефіцит пального стимулював попит на альтернативи традиційним автомобілям.

Про це пише Reuters із посиланням на дані аналітики "Автостат".

Продажі нових пасажирських електромобілів або гібридних автомобілів із зовнішнім підзарядженням переважно китайського виробництва у червні–серпні цього року сягнули 26 543 одиниць – на 12 187 більше, ніж за той самий період 2025 року.

Дефіцит пального змусив російських автомобілістів годинами шукати пальне та стояти в чергах на АЗС, що спонукало частину споживачів розглянути електрокари як альтернативу або переобладнати свої автомобілі на автогаз.

Ринок електромобілів у Росії залишається відносно невеликим, головним чином через обмежену мережу зарядних станцій, великі відстані та суворий клімат.

За даними "Автостату", у 2025 році на електромобілі та гібриди припадало лише 4,3% від загального обсягу продажів автомобілів у Росії.

Зростання продажів електромобілів також було обмеженим через дефіцит пропозиції, оскільки для виробників та імпортерів дефіцит пального виявився несподіванкою.

Нагадаємо:

Базуючись на даних Китайської асоціації автовиробників та консалтингової компанії Hejun Consulting, середній вік китайських електромобілів на дорогах становить лише 1,8 року, тоді як для автомобілів з бензиновим двигуном цей показник дорівнює 8,2 року.