Цінова війна в Китаї: акції виробників електромобілів обвалилися після знижок від BYD

Акції китайських автоконцернів різко впали після того, як компанія BYD знизила ціни на свої авто на суми до 34%.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок папери BYD подешевшали на 8,3%, а вартість акцій Li Auto, Great Wall Motor і Geely знизилася більш ніж на 5%. Інвестори занепокоєні новим витком цінової війни.

BYD оголосила про знижки на 22 моделі електрокарів і гібридів, які діятимуть до кінця червня. Компанія намагається розпродати застарілі авто та збільшити продажі на тлі сповільнення темпів зростання галузі та падіння попиту в Китаї.

У квітні BYD уже продала рекордний обсяг машин, а в травні може оновити показник: відвідуваність її дилерських центрів зросла на 30–40%, за даними Citi Research.

Аналітики прогнозують, що конкуренти наслідуватимуть BYD. Наприклад, Changan запропонував знижку в 25 000 юанів на модель Deepal S07, а Leapmotor переглянув ціни на моделі C16 і C11.

На ринку тим часом рекордний рівень складських запасів — 3,5 млн авто, або 57 днів інвентаризації, що стало найвищим показником із грудня 2023 року. Ціновий тиск знижує прибутковість і посилює ризики збитків для виробників.

Нагадаємо:

У квітні китайський автовиробник BYD вперше випередив Tesla за кількістю проданих електрокарів у Європі.

Провідний китайський виробник електромобілів BYD переглядає свої європейські операції після стратегічних помилок.