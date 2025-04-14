Китай перевів чиновників у режим "воєнного стану" через мита Трампа

Китай перевів цивільних чиновників у Пекіні на "воєнний режим" і розпочав дипломатичну кампанію, аби переконати інші країни чинити опір митам президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами одного з них, у відповідь на дії США ключову роль у формуванні позиції Китаю взяли на себе пропагандистські структури Компартії. Державні речники публікували в соцмережах викличні відео з цитатами Мао Цзедуна, наприклад: "Ми ніколи не здамося".

У рамках цього "воєнного режиму" чиновникам з міністерств закордонних справ і торгівлі наказали скасувати відпустки й тримати телефони увімкненими 24/7.

Також було посилено підрозділи, які займаються США, зокрема фахівцями, які вже працювали над відповідями на політику Трампа під час його першого терміну.

Цей агресивний, всебічний підхід став різкою зміною для Пекіна, який раніше намагався уникнути загострення торговельної війни. Протягом кількох місяців китайські дипломати намагалися налагодити прямий контакт з адміністрацією Трампа, просуваючи в держЗМІ ідею взаємовигідної торгівлі.

Деякі оптимісти в Китаї навіть сподівалися на "велику угоду" з Трампом, яка охоплювала б не лише торгівлю, але й TikTok, а можливо, навіть Тайвань.

Китайські дипломати звернулися до інших країн, які постраждали від мит Трампа, зокрема надіслали листи із закликом до співпраці. За словами двох джерел, Китай контактував зі своїми партнерами в Європі, Японії та Південній Кореї — навіть попри їхній давній союз із США.

Нагадаємо:

11 квітня Китай збільшив мита на американські товари до 125% у відповідь на дії Дональда Трампа.

Пекін мобілізує державні фінансові установи, щоб втримати фондовий ринок на тлі загострення торговельної війни зі США.

Після того як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайський імпорт до 145%, Пекін призупинив експорт рідкоземельних мінералів і магнітів.