Китай активізує "національну команду" для порятунку фондового ринку

Пекін мобілізує державні фінансові установи, щоб втримати фондовий ринок на тлі загострення торговельної війни зі США.

Про це пише Financial Times.

Central Huijin, один із суверенних фондів добробуту, публічно оголосив про свою участь у так званій "національній команді" — групі організацій, які спільно підтримують ринок.

Він пообіцяв наростити пакети акцій, а до ініціативи приєдналися й інші державні гравці. China Chengtong Holdings інвестує 100 млрд юанів (13,6 млрд дол), а China Reform Holdings — ще 80 млрд. Національна рада Фонду соцстраху також збільшить вкладення.

Окрім цього, регулятори послабили правила купівлі акцій для держстраховиків. А понад сто найбільших компаній Китаю, зокрема Sinopec, China Mobile та Moutai, оголосили про викуп власних акцій.

Ідея "національної команди" набула популярності після біржової кризи 2015–2016 років. Нині вона зосереджується не лише на підтримці окремих компаній, а й цілих індексів, зокрема через біржові фонди (ETF).

Goldman Sachs повідомив, що протягом двох днів у біржові фонди ETF надійшло 170 млрд юанів (23,2 млрд дол). У 2024 році національна команда вже вклала 740 млрд юанів (101 млрд дол) в акції категорії "А".

Central Huijin відкрито назвав себе "стабілізаційним фондом" і заявив, що "оптимістично налаштований щодо світлого майбутнього економіки Китаю".

Нагадаємо:

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