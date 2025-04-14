Китай призупинив експорт рідкоземельних мінералів після мит Трампа

Після того як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайський імпорт до 145%, Пекін призупинив експорт рідкоземельних мінералів і магнітів.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, відвантаження зупинили в усіх портах країни, поки влада готує нову систему контролю, яка може обмежити постачання для окремих компаній, зокрема оборонних підрядників США.

Критично важливі мінерали, які Китай зараз блокує, широко використовуються в оборонній, автомобільній, аерокосмічній та електронній промисловості. Магніти на їх основі потрібні для виробництва безпілотників, ракет, автомобілів і навіть побутових роботів.

Ще 4 квітня КНР ввела експортний контроль на сім рідкоземельних елементів — серед них самарій, тербій, ітрій та інші. Формально експорту не заборонено, але кожну поставку жорстко перевіряють: хто купує і для чого. Раніше аналогічні обмеження поширювались на галій, германій, графіт і сурму.

Трамп анонсував мита проти 211 країн і територій, але фактично найсильніше вони вдарили по Китаю. Спочатку вони складали 20%, але згодом зросли до 145%. У відповідь Пекін запровадив дзеркальні тарифи на рівні 125%.

Китай забезпечує близько 70% світового видобутку рідкоземельних металів. США напряму залежать від цих поставок. На цьому тлі Вашингтон активізував спроби домовитися з Україною про доступ до її запасів рідкоземельних мінералів. Росія теж запропонувала США співпрацю — зокрема й на окупованих територіях України.

Нагадаємо:

Китайські фондові індекси завершили сесію понеділка зростанням на тлі послаблення американських мит.

Пекін мобілізує державні фінансові установи, щоб втримати фондовий ринок на тлі загострення торговельної війни зі США.