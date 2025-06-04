Капуста дешевшає, але коштує втричі дорожче, ніж рік тому – EastFruit

Ціни на капусту нового врожаю знижуються, але на ринках України її відвантажують у середньому втричі дорожче, ніж рік тому.

Про це повідомляє моніторингова платформа EastFruit.

Більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг). У середньому це на 38% дешевше, ніж раніше, говориться у повідомленні.

Стрімке зниження ціни на капусту аналітики проекту EastFruit пояснюють тим, що після періоду сильних дощів із грозами та градом погода майже по всій території країни стабілізувалася. Тож, збільшились і обсяги пропозиції капусти врожаю 2025 року на ринку.

До того ж, підвищена вологість та рясні опади негативно позначилися на якості продукції, і, за повідомленнями фермерів, капуста почала втрачати якість. У результаті сьогодні більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу дешевше, ніж раніше.

Водночас темпи її реалізації залишаються доволі стриманими, кажуть в EastFruit.

"Незважаючи на обвал цін на капусту нового врожаю, цю продукцію на українських ринках все ще відвантажують у середньому втричі дорожче, ніж на початку червня 2024 року", – говориться на сайті EastFruit.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що капуста нового врожаю в Україні коштує в середньому у 3,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

За даними аналітиків EastFruit, ранню білоголову капусту пропонували до продажу за ціною 24–32 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Зазначалося, що фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надлишкову пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти.

Також повідомлялося, що наприкінці квітня на українському ринку різко знизились ціни на минулорічну білокачанну капусту. Вона пропонувалась до продажу за ціною 40-48 грн/кг, що в середньому на 10% нижче, ніж тижнем раніше.

В середині травня капуста коштувала в середньому на 37% дешевше, ніж тиждень до того, – 30-40 грн/кг.