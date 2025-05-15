Капуста коштує майже втричі дорожче, ніж торік: яка її ціна

Капуста нового врожаю в Україні на сьогоднішній день надходить у продаж у середньому у 2,8 раза дорожче, ніж рік тому.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Таку цінову різницю експерти проєкту пояснюють досить холодною та затяжною весною.

Водночас цей овоч коштує в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня, – 30-40 грн/кг.

Зазначається, що фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надмірну пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже приступили до масових відвантажень ранньої капусти.

Також ситуацію посилюють досить невисокі темпи збуту. Тому що оптові компанії та роздрібні мережі вважають за краще закупляти капусту невеликими партіями з огляду на короткий термін її реалізації.

Нагадаємо:

Наприкінці квітня на українському ринку різко знизились ціни на минулорічну білокачанну капусту. Вона пропонувалась до продажу за ціною 40-48 грн/кг, що в середньому на 10% нижче, ніж тижнем раніше.