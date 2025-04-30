На українському ринку знизились ціни на капусту: скільки вона коштує

На українському ринку різко знизились ціни на минулорічну білокачанну капусту.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами спеціалістів проєкту, наразі капуста пропонується до продажу за ціною 40-48 грн/кг, що в середньому на 10% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов'язують із стрімким погіршенням якості капусти у господарствах внаслідок тривалого зберігання. При цьому попит на продукцію невисокий, що також чинить тиск на ціни. При цьому більшість ключових гравців ринку прогнозують подальше зниження цін в цьому сегменті.

Проте, за даними EastFruit, ціна на торішню капусту в Україні все ж таки в середньому в 6,4 рази вища, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

На минулому тижні в Україні тепличні комбінати відвантажували огірки за ціною 45-75 грн/кг, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.