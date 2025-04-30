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На українському ринку знизились ціни на капусту: скільки вона коштує

Альона Кириченко — 30 квітня, 16:35
На українському ринку знизились ціни на капусту: скільки вона коштує
Getty Images

На українському ринку різко знизились ціни на минулорічну білокачанну капусту.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За словами спеціалістів проєкту, наразі капуста пропонується до продажу за ціною 40-48 грн/кг, що в середньому на 10% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов'язують із стрімким погіршенням якості капусти у господарствах внаслідок тривалого зберігання. При цьому попит на продукцію невисокий, що також чинить тиск на ціни. При цьому більшість ключових гравців ринку прогнозують подальше зниження цін в цьому сегменті.

Проте, за даними EastFruit, ціна на торішню капусту в Україні все ж таки в середньому в 6,4 рази вища, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

На минулому тижні в Україні тепличні комбінати відвантажували огірки за ціною 45-75 грн/кг, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

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