На українському ринку знизились ціни на капусту: скільки вона коштує
На українському ринку різко знизились ціни на минулорічну білокачанну капусту.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
За словами спеціалістів проєкту, наразі капуста пропонується до продажу за ціною 40-48 грн/кг, що в середньому на 10% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов'язують із стрімким погіршенням якості капусти у господарствах внаслідок тривалого зберігання. При цьому попит на продукцію невисокий, що також чинить тиск на ціни. При цьому більшість ключових гравців ринку прогнозують подальше зниження цін в цьому сегменті.
Проте, за даними EastFruit, ціна на торішню капусту в Україні все ж таки в середньому в 6,4 рази вища, ніж в аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
На минулому тижні в Україні тепличні комбінати відвантажували огірки за ціною 45-75 грн/кг, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.