Капуста дешевеет, но стоит втрое дороже, чем год назад - EastFruit

Цены на капусту нового урожая снижаются, но на рынках Украины ее отгружают в среднем втрое дороже, чем год назад.

Об этом сообщает мониторинговая платформа EastFruit.

Большинство производителей предлагают капусту нового урожая к продаже по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг). В среднем это на 38% дешевле, чем раньше, говорится в сообщении.

Стремительное снижение цены на капусту аналитики проекта EastFruit объясняют тем, что после периода сильных дождей с грозами и градом погода почти по всей территории страны стабилизировалась. Поэтому, увеличились и объемы предложения капусты урожая 2025 года на рынке.

К тому же, повышенная влажность и обильные осадки негативно сказались на качестве продукции, и, по сообщениям фермеров, капуста начала терять качество. В результате сегодня большинство производителей предлагают капусту нового урожая к продаже дешевле, чем раньше.

В то же время темпы ее реализации остаются довольно сдержанными, говорят в EastFruit.

"Несмотря на обвал цен на капусту нового урожая, эту продукцию на украинских рынках все еще отгружают в среднем втрое дороже, чем в начале июня 2024 года", - говорится на сайте EastFruit.

Напомним:

Ранее сообщалось, что капуста нового урожая в Украине стоит в среднем в 3,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным аналитиков EastFruit, раннюю белокочанную капусту предлагали к продаже по цене 24-32 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Отмечалось, что фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию из-за избыточного предложения на рынке: большинство украинских хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты.

Также сообщалось, что в конце апреля на украинском рынке резко снизились цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Она предлагалась к продаже по цене 40-48 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем неделей ранее.

В середине мая капуста стоила в среднем на 37% дешевле, чем неделей ранее, - 30-40 грн/кг.