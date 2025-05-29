Капуста коштує у 3,6 раза дорожче, ніж торік: яка ціна

Капуста нового врожаю в Україні коштує в середньому у 3,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За їхніми даними, ранню білоголову капусту пропонують до продажу за ціною 24–32 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надлишкову пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти.

Крім того, ситуацію ускладнюють досить низькі темпи збуту цієї продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі надають перевагу закупівлям невеликими партіями, з огляду на відносно короткий термін зберігання цього овочу.

Нагадаємо:

Наприкінці квітня на українському ринку різко знизились ціни на минулорічну білокачанну капусту. Вона пропонувалась до продажу за ціною 40-48 грн/кг, що в середньому на 10% нижче, ніж тижнем раніше.

В середині травня капуста коштувала в середньому на 37% дешевше, ніж тиждень до того, – 30-40 грн/кг.