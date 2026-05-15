В Україні цибуля продовжує дорожчати: яка її ціна
В Україні після нетривалого періоду стабільності ціни на цибулю знову почали зростати.
Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.
На думку учасників ринку, підвищення цін у цьому сегменті пов'язане зі значним скороченням запасів продукції врожаю 2025 року у місцевих виробників.
Водночас торгова активність на ринку дещо зросла, що також сприяє подорожчанню цієї продукції.
За даними аналітиків, фермери пропонують цибулю до продажу в межах 5–10 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Водночас вони зазначають, що суттєвіше підвищувати ціни наразі не вдається, оскільки покупці дедалі частіше залишаються незадоволені якістю запропонованої продукції.
За інформацією аналітиків, наразі цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 68% дешевше, ніж у середині травня минулого року.
При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться і надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість овочів у сховищах продовжує стрімко погіршуватися.
Наприкінці квітня вперше з початку лютого поточного року українські виробники змогли підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю.