В Україні цибуля продовжує дорожчати: яка її ціна

В Україні після нетривалого періоду стабільності ціни на цибулю знову почали зростати.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

На думку учасників ринку, підвищення цін у цьому сегменті пов'язане зі значним скороченням запасів продукції врожаю 2025 року у місцевих виробників.

Водночас торгова активність на ринку дещо зросла, що також сприяє подорожчанню цієї продукції.

За даними аналітиків, фермери пропонують цибулю до продажу в межах 5–10 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас вони зазначають, що суттєвіше підвищувати ціни наразі не вдається, оскільки покупці дедалі частіше залишаються незадоволені якістю запропонованої продукції.

За інформацією аналітиків, наразі цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 68% дешевше, ніж у середині травня минулого року.

При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться і надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість овочів у сховищах продовжує стрімко погіршуватися.

Нагадаємо:

Наприкінці квітня вперше з початку лютого поточного року українські виробники змогли підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю.