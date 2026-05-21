В Україні морква за тиждень подорожчала на понад третину: що буде з цінами далі

Українські фермери реалізовують торішню моркву в діапазоні 13–20 грн/кг, що в середньому на 34% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це йдеться на аналітичній платформі EastFruit.

Чергове подорожчання овочів урожаю 2025 року учасники ринку пов'язують із помітною активізацією попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж.

Водночас запаси якісної моркви в місцевих господарствах уже практично вичерпані, що також суттєво підтримує подальше зростання цін.

За даними аналітиків, попри чергове зростання цін, наразі морква в Україні в середньому на 56% дешевша, ніж в аналогічний період минулого року.

Більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що позитивна цінова динаміка збережеться й надалі, однак темпи зростання можуть бути вже не такими стрімкими.

В першій половині травня українські виробники відвантажували якісну моркву за цінами 9–16 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.