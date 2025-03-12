Канада відповість США митами на понад 20 мільярдів доларів

Канада запровадить мита у відповідь на рішення адміністрації Дональда Трампа підвищити мито на певні канадські товари.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що загальна сума мит введених Канадою становитиме 20,7 млрд дол.

Підвищені мита США на імпорт сталі та алюмінію набули чинності в середу після закінчення дії попередніх торгових пільг. Канада є найбільшим постачальником цих металів до США, тому рішення Вашингтона викликало різку реакцію Оттави.

Торгівельна напруга зросла в момент політичних змін у Канаді: прем'єр-міністр Джастін Трюдо готується передати владу Марку Карні. Карні заявив, що не обговорюватиме ситуацію з Трампом, доки офіційно не обійме посаду.

Тим часом Трамп у соцмережах знову висловив свою думку про майбутнє Канади, заявивши, що хоче бачити її "нашим омріяним П'ятдесят першим штатом".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів підняти мита на імпорт сталі та алюмінію з Канади на 50%.

США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

Канада відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.