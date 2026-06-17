Стартові матчі США, Канади і Мексики на ЧС-2026 зібрали рекордні телерейтинги

Стартові матчі Чемпіонату світу з футболу-2026 побили рекорди телепереглядів: ігри-відкриття країн господарок – США, Канади і Мексики – загалом подивились понад 54 млн глядачів.

Про це повідомляє пресслужба FIFA.

"Були побиті численні національні та міжнародні рекорди телепереглядів як на англомовних, так і на іспаномовних телеканалах", – заявили у федерації.

Так, із загальною аудиторією у 27,5 млн глядачів на каналах FOX і Telemundo, поєдинок США-Парагвай став найпопулярнішим футбольним матчем, який коли-небудь транслювався у США.

Водночас матч Мексика – ПАР мав середню аудиторію у 23,4 млн глядачів. Таким чином, він став найпопулярнішим поєдинком ЧС у країні у 21 столітті. За даними FIFA, ця гра досягла охоплення в 72,1%, тобто троє з чотирьох телеглядачів у Мексиці дивились стартову гру збірної.

Натомість поєдинок Канада – Боснія і Герцеговина зібрав середню аудиторію в 3,1 млн глядачів на англо- та франкомовних телеканалах: це третій найпопулярніший матч Канади на ЧС за переглядами у 21 столітті.

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