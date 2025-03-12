Трамп відмовився від жорстких мит на метал з Канади

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів підняти мита на імпорт сталі та алюмінію з Канади на 50%.

Про це повідомляє CNBC.

За словами головного торгового радника Білого дому Пітера Наварро, рішення ухвалили через шість годин після анонсу подвоєння мит. Це була відповідь на 25%-й податок Онтаріо на експорт електроенергії до США.

Прем'єр Онтаріо Даг Форд оголосив, що тимчасово скасовує цей податок після переговорів із міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Він також додав, що Лутнік "успішно врегулював ситуацію з тарифами на електроенергію".

Зазначається, що Форд мав з Лутніком "продуктивну розмову", і вони домовилися зустрітися у Вашингтоні в четвер, щоб обговорити "оновлену" тристоронню торгівельну угоду.

Нагадаємо:

США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

Канада відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.