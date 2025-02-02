Канада оголосила про запровадження мит у відповідь на дії Трампа

Канада відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.

Про це заявив у суботу прем'єр-міністр Джастін Трюдо, попередивши американців, що дії Трампа матимуть для них реальні наслідки, передає Reuters.

Трюдо заявив на пресконференції, що запроваджує тарифи на американські товари на суму 155 млрд канадських доларів (107 млрд доларів США).

За його словами, мита на 30 мільярдів канадських доларів набудуть чинності у вівторок, в той же день, що і тарифи Трампа, а мита на решту 125 мільярдів канадських доларів - через 21 день.

Премʼєр-міністр Канади заявив, що тарифи включатимуть американське пиво, вино і бурбон, а також фрукти і фруктові соки, в тому числі апельсиновий сік з рідного штату Трампа - Флориди. Канада також запровадить мита на такі товари, як одяг, спортивне спорядження та побутову техніку.

Він лодав, що найближчі тижні будуть важкими для канадців, але американці також постраждають від дій Трампа.

"Тарифи проти Канади поставлять під загрозу ваші робочі місця, що може призвести до закриття американських автоскладальних заводів та інших виробничих потужностей", - сказав Трюдо, звертаючись до громадян США під час прес-конференції в Оттаві.

Канада також розглядає нетарифні заходи, які можуть стосуватися критично важливих корисних копалин, закупівель енергоносіїв та інших партнерств.

Згідно з даними канадського уряду за 2023 рік, через американо-канадський кордон протяжністю 9 000 км щодня проходить понад 2,5 млрд доларів США, особливо в галузі енергетики та виробництва.

У 2023 році Канада експортувала до США товарів і послуг на суму близько 550 мільярдів канадських доларів, або понад три чверті від загального обсягу експорту. Енергетика становила 30%, а промисловість - близько 15% експорту на південь від кордону.

Експорт до США становить приблизно 17,8% канадського валового внутрішнього продукту і забезпечує понад 2,4 мільйона робочих місць у Канаді.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.