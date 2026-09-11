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Канада надає 1,25 мільярда гривень на підтримку українських ветеранів

Андрій Муравський — 11 вересня, 13:40
Канада надає 1,25 мільярда гривень на підтримку українських ветеранів

Канада надасть 1,25 мільярда гривень на підтримку українських ветеранів та їхніх родин у межах нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Канада надасть 40,1 мільйона канадських доларів на підтримку українських ветеранів та їхніх родин, уточнили у відомстві.

Це одна з домовленостей, досягнутих між Україною та Канадою за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Для реалізації Національної стратегії ветеранської політики України буде створено міжнародний мультидонорський ветеранський фонд, перший внесок до якого зробить Канада.

"Ці кошти допоможуть ветеранам у відновленні, реабілітації та переході до цивільного життя", – говориться у повідомленні.

Йдеться не лише про фінансування окремих напрямів. Новий фонд дасть можливість об'єднати міжнародну підтримку навколо потреб українських ветеранів та їхніх родин і залучати більше ресурсів для системної роботи, зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в державний бюджет на 2027 рік планують закласти близько 18,5 млрд грн на підтримку ветеранів, яких нині нараховується понад 1,5 мільйона.

Канада

Канада

Канада надає 1,25 мільярда гривень на підтримку українських ветеранів
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