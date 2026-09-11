Канада надає 1,25 мільярда гривень на підтримку українських ветеранів

Канада надасть 1,25 мільярда гривень на підтримку українських ветеранів та їхніх родин у межах нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Канада надасть 40,1 мільйона канадських доларів на підтримку українських ветеранів та їхніх родин, уточнили у відомстві.

Це одна з домовленостей, досягнутих між Україною та Канадою за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Для реалізації Національної стратегії ветеранської політики України буде створено міжнародний мультидонорський ветеранський фонд, перший внесок до якого зробить Канада.

"Ці кошти допоможуть ветеранам у відновленні, реабілітації та переході до цивільного життя", – говориться у повідомленні.

Йдеться не лише про фінансування окремих напрямів. Новий фонд дасть можливість об'єднати міжнародну підтримку навколо потреб українських ветеранів та їхніх родин і залучати більше ресурсів для системної роботи, зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що в державний бюджет на 2027 рік планують закласти близько 18,5 млрд грн на підтримку ветеранів, яких нині нараховується понад 1,5 мільйона.