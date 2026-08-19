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Трамп на три дні відклав запровадження 50% мит на товари з Канади

Володимир Тунік-Фриз — 19 серпня, 09:31
Трамп на три дні відклав запровадження 50% мит на товари з Канади
Getty Images

Українська правда

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадження нових 50-відсоткових мит на канадські товари відтермінують на три дні на тлі домовленостей між Вашингтоном і Оттавою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його повідомлення у соцмережі Truth Social

Деталі: За словами Трампа, така відстрочка "ґрунтується на тому, що Канада та США, за умови остаточного узгодження документів, досягли угоди".

У своєму дописі американський президент додав, що нафтопровід Keystone XL – проєкт, скасований колишнім президентом Джо Байденом у 2021 році після багаторічного опору з боку корінних народів та екологічних організацій – "може бути "пробуджений із могили", але не надав деталей.

Як зазначило Reuters, допис Трампа з'явився після того, як він у вівторок, 18 серпня, поспілкувався з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, що стало їхньою другою розмовою цього тижня.

Що передувало:

  • Трамп 21 липня підписав три прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у дискримінаційному ставленні до американської продукції.
  • Нові тарифи мали набути чинності через 30 днів після підписання прокламацій.
  • Також писали, що торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Канада повинна скасувати свої торговельні заходи у відповідь проти американських товарів, щоб уникнути нових мит з боку Білого дому.
Трамп США Канада

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Трамп на три дні відклав запровадження 50% мит на товари з Канади
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