JPMorgan: ймовірність економічного спаду в США — 40% через політику Трампа

Головний економіст JPMorgan Chase Брюс Касман заявив, що ймовірність рецесії у США у 2025 році досягла 40%.

Про це пише Reuters.

За його словами, політика Дональда Трампа, зокрема імпортні мита, підриває довіру до американської економіки як об'єкта інвестицій.

"Якщо ми надалі будемо йти цим шляхом – більш руйнівної, недружньої стосовно бізнесу політики, думаю, ризики стосовно рецесії зростуть", – сказав Касман.

Ще на початку року він оцінював загрозу рецесії у 30%, але після заяв Трампа про можливе введення нових мит із квітня вважає, що ризик може зрости до 50% і більше.

Касман наголосив, що інвестори можуть втратити віру в американські активи, якщо політика адміністрації поставить під сумнів довіру до ринків та фінансових інститутів США.

Особливе занепокоєння у нього викликав нещодавній крок Білого дому щодо розпуску консультативних комітетів, які відповідають за збирання економічних даних.

Аналітики Goldman Sachs та Morgan Stanley вже знизили прогнози зростання ВВП США у 2024 році до 1,7% і 1,5% відповідно, тоді як прогноз JPMorgan на 2025 рік поки що залишається на рівні 2%.

Нагадаємо:

Торгівельна політика президента Дональда Трампа налякала інвесторів ймовірним економічним спадом, через що фондовий ринок втратив $4 трильйони від пікових значень S&P 500 минулого місяця.

Президент США Дональд Трамп відмовився від планів підняти мита на імпорт сталі та алюмінію з Канади на 50%.

США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

Канада відповість на нові мита президента США Дональда Трампа 25% тарифами на низку американських імпортних товарів.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Європейський Союз з 1 квітня запровадить зустрічні мита на американські товари загальною вартістю 26 мільярдів євро (28 мільярдів доларів).