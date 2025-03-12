ЄС відповідає Трампу: введе мита на товари з США на 28 мільярдів доларів

Європейський Союз з 1 квітня запровадить зустрічні мита на американські товари загальною вартістю 26 мільярдів євро (28 мільярдів доларів).

Про це пише Reuters.

Таке рішення ЄС ухвалив у відповідь на повне відновлення мит США на сталь та алюміній. Тарифи у розмірі 25% на весь імпорт цих металів, підвищені адміністрацією Дональда Трампа, набудуть чинності 13 березня.

"Наші контрзаходи будуть запроваджені у два етапи. Починаючи з 1 квітня і повністю з 13 квітня", – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Обмеження поширяться на широкий спектр американських товарів, зокрема на сталь, алюміній, текстиль, побутову техніку, пластмаси, бурбон, мотоцикли, м’ясо птиці, яловичину, яйця, молочні продукти, цукор та овочі.

До середини квітня ЄС також планує затвердити новий пакет заходів щодо імпорту зі США.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн ЄС.

Євросоюз може ввести обмеження проти великих технокомпаній з Кремнієвої долини, якщо Дональд Трамп вирішить запровадити мита на європейські товари. Це може поширити торговий конфлікт і на сферу послуг.

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.