Фондовий ринок США втратив $4 трильйони через торгову політику Трампа

Торговельна політика президента Дональда Трампа налякала інвесторів ймовірним економічним спадом, через що фондовий ринок втратив $4 трильйони від пікових значень S&P 500 минулого місяця.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Хвиля нових рішень президента спричинила невизначеність для бізнесу, споживачів та інвесторів, особливо через митні суперечки з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Від рекорду 19 лютого S&P 500 вже втратив 8,6%, а падіння на 10% означатиме офіційну корекцію ринку. Технологічний Nasdaq опустився більш ніж на 10% від грудневого максимуму.

Розпродаж акцій посилився в понеділок: індекс S&P 500 впав на 2,7% – це найбільше денне падіння цього року. Nasdaq втратив 4%, що стало його найгіршим показником з вересня 2022 року.

Трамп відмовився передбачати, чи може США опинитися в рецесії, попри занепокоєння інвесторів через його торговельну політику.

"Тарифні війни з Канадою, Мексикою та Європою створили таку невизначеність, що керівники компаній змушені переглядати свої плани", – заявив Пітер Орсзаг, гендиректор Lazard. – "Напруженість із Китаєм ще можна зрозуміти, але конфлікт із Канадою та Європою викликає подив. Якщо це не вирішиться найближчим часом, економічні перспективи США можуть постраждати".

Інвестори також уважно стежать за тим, чи зможе Конгрес ухвалити бюджет і уникнути часткового закриття уряду. У середу вийде важливий звіт про інфляцію.

"Адміністрація Трампа, здається, готова допустити падіння ринку або навіть рецесію заради досягнення своїх цілей", – зазначив інвестиційний стратег компанії Baird Росс Мейфілд. – "Це серйозний сигнал для Волл-стріт".

Після двох років стрімкого зростання фондовий ринок почав буксувати. Лідери попередніх років, такі як Nvidia та Tesla, зазнали втрат у 2025 році, тягнучи вниз основні індекси.

У понеділок технологічний сектор S&P 500 впав на 4,3%, акції Apple та Nvidia подешевшали на 5%, а Tesla втратила 15%, втративши $125 мільярдів ринкової вартості.

Падіння зачепило й інші ризикові активи – біткоїн подешевшав на 5%. Водночас захисні сектори, такі як комунальні послуги, показали кращу динаміку, а держоблігації США користувалися підвищеним попитом – прибутковість 10-річних облігацій знизилася до 4,22%.

Нагадаємо:

Основні біржові індекси США впали після того, як коментарі президента Дональда Трампа на вихідних посилили страхи щодо можливого економічного спаду через торговельні суперечки.

Економічні ризики для США, Канади та Мексики зростають через хаотичне впровадження американських тарифів, що створило глибоку невизначеність для бізнесу та урядів.