Іран заявив про захоплення двох суден біля Ормузу

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що його військово-морські сили захопили два вантажні судна поблизу Ормузької протоки.

Про це пише The New York Times.

Військово-морські сили Корпусу вартових заявили, що два судна — MSC Francesca та Epaminondas — намагалися пройти через спірну протоку "без необхідних дозволів". У заяві сказано, що судна спрямовують до іранського узбережжя.

Раніше в середу Управління морських торговельних операцій Великої Британії, агентство британських ВМС, повідомило, що в районі протоки зазнали нападу два вантажні судна.

За його даними, одне з них — контейнеровоз біля узбережжя Оману — було атаковане катером Корпусу вартових.

Капітан судна заявив, що катер не передав жодного попередження по радіо перед тим, як відкрити вогонь.

Друге неназване вантажне судно, яке прямувало на вихід, потрапило під обстріл за вісім морських миль від узбережжя Ірану.

Ці захоплення показали, що Ормузька протока залишається зоною жорсткого протистояння між Сполученими Штатами та Іраном навіть після того, як Трамп поновив припинення вогню незадовго до завершення його дії.

Раніше в Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.

Тоді комерційний рух через Ормузьку протоку майже завмер після короткого і хаотичного відкриття на вихідних, яке завершилося першим захопленням іранського судна Сполученими Штатами.

Міжнародна морська організація ООН готує план евакуації для сотень суден, які застрягли в Перській затоці від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану понад сім тижнів тому.