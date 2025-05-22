Масштабні атаки дронів зупиняли аеропорти Москви

Москва другий день поспіль зазнає масштабних атак дронів, що спричинило затримки десятків авіарейсів: аеропорти навколо російської столиці були змушені тимчасово припинити роботу.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

З опівночі четверга за місцевим часом російська система ППО збила 26 дронів, які летіли в бік столиці РФ.

Усі чотири аеропорти в московському регіоні кілька разів припиняли роботу за останню добу, перш ніж відновити її після 6-ї години ранку в четвер, повідомляє служба авіаційної безпеки.

Останні значні збої в авіасполученні Москва пережила 7-8 травня, коли до столиці прибували світові лідери.

Ця хвиля атак незвичайна тим, що тривала протягом усього дня - зазвичай удари відбувалися вночі.

Атаки дронами також тривали в кількох інших регіонах центральної Росії, зокрема в Калузькій, Смоленській і Рязанській областях, повідомляють чиновники.

У Тульській області, що межує з Москвою, місцева влада повідомила про десять хвиль дронів, пише агентство.

Нагадаємо:

Кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня.

8 травня в аеропортах Москви на виліт і приліт було затримано 103 рейси.

Через закриття аеропортів після атак дронів 6-7 травня постраждали плани щонайменше 60 тисяч пасажирів. Проблеми торкнулися щонайменше 350 рейсів.