Lufthansa прогнозує додаткові витрати через подорожчання пального

Наступного року німецький авіаперевізник Lufthansa витратить додатково два мільярда євро через зростання цін на пальне.

Про це пише видання Euronews.

Авіакомпанія Lufthansa витратить додаткові два мільярда євро на паливо через те, що війна в Ірані утримує ціни на високому рівні.

Авіакомпанія повідомила про зростання літнього прибутку та рекордні квартальні доходи, однак зростання витрат на паливо змусило її знизити верхню межу прогнозу річного прибутку.

Група компаній Lufthansa повідомила про високі фінансові результати за липень–вересень. Зростання доходів та заходи зі скорочення витрат компенсували підвищення цін на паливо, говориться у публікації.

Компанія отримала вигоду від квитків преміум-класу та на маршрутах до Азії та Північної Америки, а також змогла зменшити витрати.

Скоригований операційний прибуток компанії зріс на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 1,4 млрд євро за квартал, що охоплює пік літнього сезону. Виручка зросла на 9% до 12,24 млрд євро, що зробило цей квартал рекордним для групи за обсягом виручки.

"Завдяки зростанню доходів на тлі стабільно високого попиту та суворої дисципліни у витратах нам вдалося з лишком компенсувати зростання витрат на паливо, яке склало приблизно півмільярда євро", — зазначив у своїй заяві генеральний директор Lufthansa Карстен Шпор.

Через різке зростання цін на авіаційне паливо, спричинене конфліктом на Близькому Сході, компанія повідомила про збільшення витрат на паливо у третьому кварталі на 543 млн євро порівняно з аналогічним періодом минулого року, нагадує Euronews.

Загальні результати групи значною мірою забезпечили компанії Lufthansa Cargo, яка більш ніж втричі збільшила скоригований операційний прибуток до 162 млн євро. А Lufthansa Technik збільшила свій скоригований операційний прибуток на 54% — до 200 млн євро.

"Вражаючі квартальні результати контрастують із показниками за перші дев'ять місяців, коли виручка зросла на 8%, але чистий прибуток знизився на 35%", – зазначає видання.

Lufthansa скоротила кількість рейсів та вивела літаки з експлуатації з метою зменшення витрат.

У квітні 27 літаків дочірньої компанії CityLine, що перебували в експлуатації, було вилучено з розкладу польотів групи, а згодом компанія оголосила про скорочення, що торкнуться 20 тисяч рейсів на короткі відстані до жовтня.

У компанії підрахували, що це дозволить заощадити близько 40 тисяч тонн авіаційного палива.

Група також скоротила витрати на найм персоналу, внутрішні заходи та послуги зовнішніх консультантів, що доповнює існуючий план скорочення 4 000 адміністративних робочих місць до 2030 року.

Фінансовий директор Тілль Штрайхерт зазначив, що група очікує стабільного попиту в четвертому кварталі, але, з огляду на геополітичну ситуацію, зараз прогнозується, що загальні витрати на паливо за рік становитимуть 9,3 млрд євро.

У 2025 році цей показник становив 7,27 млрд євро, тобто зростання склало приблизно 2 млрд євро.

Компанія хеджувала 86 % потреб своїх пасажирських авіакомпаній у паливі на 2026 рік, використовуючи фінансові контракти для зафіксування цін заздалегідь та захисту від стрибків ринкових цін. Штрайхерт додав, що понад 60% цих потреб на 2027 рік також хеджовані.

Наразі група очікує, що скоригований операційний прибуток за рік складе 1,7–2 млрд євро, що є зниженням верхньої межі попереднього прогнозу в розмірі 1,7–2,2 млрд євро.

Штрайхерт додав, що остаточний результат залежатиме від попиту, витрат на паливо та показників діяльності Lufthansa Cargo у четвертому кварталі.

Тим часом європейський лоукостер Ryanair повідомив, що планує масштабне скорочення витрат та перегляд контрактів на тлі подорожчання авіапалива, яке може збільшити витрати компанії приблизно на 2 млрд євро наступного фінансового року.

Нагадаємо:

У травні світові авіакомпанії скоротили кількість пасажирських місць на 2 млн та скасували 12 тисяч пасажирських рейсів. Також низка авіакомпаній перейшла на використання менших або більш економічних літаків, щоб заощадити авіапальне в умовах можливих перебоїв у постачанні.