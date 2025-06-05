Иностранные авиакомпании покидают Москву из-за дронов

Минимум две иностранные авиакомпании рассматривают возможность перенести часть рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково на фоне роста угрозы атак дронов.

Об этом пишут "Ведомости".

Как сообщили изданию источники в одной из российских авиакомпаний и одном из аэропортов, обе компании уже выполняют рейсы в Пулково. Одной из них может быть Turkish Airlines.

Основной причиной обсуждения стали регулярные случаи закрытия воздушного пространства над Москвой и Подмосковьем из-за атак беспилотников. По словам собеседника, в последнее время заметна еще одна тенденция - многие пассажиры отправляются в международные рейсы из Москвы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

В то же время в пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что сейчас иностранные авиакомпании не переносят рейсы из московских аэропортов в Пулково.

Напомним:

Москва второй день подряд подвергается масштабным атакам дронов, что повлекло задержки десятков авиарейсов: аэропорты вокруг российской столицы были вынуждены временно прекратить работу.

Несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая.

8 мая в аэропортах Москвы на вылет и прилет было задержано 103 рейса.

Из-за закрытия аэропортов после атак дронов 6-7 мая пострадали планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров. Проблемы коснулись по меньшей мере 350 рейсов.