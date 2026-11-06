"Санкційний лізинг": у Росії дозволили і надалі не повертати іноземцям літаки

Російська влада дозволила авіакомпаніям ще два роки не повертати іноземним власникам Boeing і Airbus "у зв'язку з діями недружніх країн".

Про це пишуть російські "Ведомости".

Уряд Російської Федерації вирішив продовжити до кінця 2028 року "особливий режим експлуатації" літаків і двигунів, які російські авіакомпанії взяли в лізинг за кордоном і не повернули після початку війни в Україні.

Це випливає з підготовленої Мінтрансом постанови російського уряду, зазначає медіа.

Відповідний режим ввели у березні 2022 року. Він передбачав, що авіакомпанії можуть не повертати лайнери власникам і страхувати їх за російськими правилами.

Влада продовжує дію режиму вже втретє, звертає увагу видання. Спочатку режим діяв до кінця 2024 року, потім його продовжили до кінця 2026-го.

У Мінтрансі пояснили рішення необхідністю "захисту прав юридичних осіб у зв'язку з діями недружніх країн".

Станом на лютий 2022 року у російських авіакомпаній було 515 літаків Boeing, Airbus і Embraer, взятих в оренду у іноземних компаній. Частина з них була заарештована за кордоном, частину повернули або викупили.

Всього залишилося 407 бортів, у половині випадків (щодо 202 літаків) авіакомпаніям формально вдалося врегулювати претензії іноземних лізингодавців, пише видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у найбільших російських авіакомпаній, на які припадає майже весь пасажиропотік, простоюють 130 літаків, або 19,3% парку, при чому нормальним показником для високого сезону вважається до 10%.

Раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії розконсервують літаки Ту, Іл та Ан та Boeing у 2026 році через дефіцит авіатехніки у цивільній авіації.

У 2025 році на тлі санкцій і відсутності власного виробництва запчастин кількість інцидентів з літаками російських авіакомпаній зросла приблизно в чотири рази рік до року.

Раніше повідомлялося, що до 2030 року Росія має вивести з експлуатації 230 застарілих літаків, вік яких сягає 40–60 років, та 109 іноземних бортів, які неможливо повноцінно обслуговувати.