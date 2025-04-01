Індія шукає нових постачальників нафти, після погроз Трампа Росії

Державні індійські нафтопереробні компанії Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. терміново шукають альтернативних постачальників нафти в регіонах Близького Сходу, Північного моря та Середземномор'я.

Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що це пов’язано із заявою Дональда Трампа про можливе введення вторинних санкцій проти країн, що купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на перемир'я в Україні.

На тлі заяви Трампа ф'ючерси на нафту зросли, зокрема американський сорт West Texas Intermediate подорожчав на 3,1% у понеділок.

Індія до 2022 року майже не купувала російську нафту, але після початку війни стала другим за величиною імпортером після Китаю. У 2024 році російські поставки забезпечили майже 40% її імпорту, переважно нафтою Urals із західних портів. Дешеві російські ресурси дозволили Індії скоротити закупівлі з Близького Сходу та Африки.

Наразі індійські НПЗ активізували пошук нових постачальників на спотовому ринку, щоб зменшити залежність від російської нафти.

Нагадаємо:

Танкер Andaman Skies, який перевозив 767 тисяч барелів російської нафти для державної компанії Indian Oil Corp., не допустили до індійського порту через відсутність належної сертифікації.

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обігнавши Об'єднані Арабські Емірати.

Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після тримісячного падіння.