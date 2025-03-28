Індія не пустила танкер з російською нафтою через відсутність документів

Танкер Andaman Skies, який перевозив 767 тисяч барелів російської нафти для державної компанії Indian Oil Corp., не допустили до індійського порту через відсутність належної сертифікації.

Про це пише Bloomberg.

Судно, побудоване у 2004 році та зареєстроване під прапором Гондурасу, завантажило нафту в Мурманську 24 лютого і планувало розвантажитися в індійському порту Вадинар 30 березня.

Однак через вік понад 20 років, воно мало б мати спеціальний сертифікат придатності до мореплавства. Такий документ має бути виданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або організацією, затвердженою місцевим регулятором.

"Судно було сертифіковане місцевим консалтинговим агентством Dakar Class, яке не визнається індійською владою", — повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Нагадаємо:

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обігнавши Об'єднані Арабські Емірати.

Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після тримісячного падіння.