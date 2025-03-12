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Постачання російської нафти до Індії знову ростуть після павзи

Олексій Артемчук — 12 березня, 14:52
Постачання російської нафти до Індії знову ростуть після павзи
Getty Images

Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після тримісячного падіння.

Про це пише Reuters.

За даними джерел, постачання здійснювали судна, що не підпадають під санкції, а частина вантажів була перенаправлена з Туреччини.

Відновлення постачання послабило дефіцит нафти, спричинений жорсткими санкціями США проти Москви, що також вплинуло на ціни на нафту з Близького Сходу.

Нагадаємо:

Російський нафтовий танкерний флот відновлює активність, попри санкції США. Кілька суден, які перебували в чорному списку, вперше за понад рік завантажили нафту, що сприяло зростанню експорту.

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