Постачання російської нафти до Індії знову ростуть після павзи
Getty Images
Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після тримісячного падіння.
Про це пише Reuters.
За даними джерел, постачання здійснювали судна, що не підпадають під санкції, а частина вантажів була перенаправлена з Туреччини.
Відновлення постачання послабило дефіцит нафти, спричинений жорсткими санкціями США проти Москви, що також вплинуло на ціни на нафту з Близького Сходу.
Нагадаємо:
Російський нафтовий танкерний флот відновлює активність, попри санкції США. Кілька суден, які перебували в чорному списку, вперше за понад рік завантажили нафту, що сприяло зростанню експорту.