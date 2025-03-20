Росія витісняє ОАЕ: головний постачальник нафти для Індії змінився

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обігнавши Об'єднані Арабські Емірати.

Про це пише Reuters.

Індія імпортувала близько 3 млн тонн (74 тис барелів на добу) нафти з квітня 2024 року по березень 2025 року, причому Росія поставила понад половину, в порівнянні з 14%-16% від загального обсягу в попередньому році.

Індійські нафтопереробники продовжують купувати російську нафту зі знижками, попри санкційний тиск Заходу.

Цього тижня російська нафта коштувала на 14-15 дол за тонну дешевше за близькосхідну, що стимулює попит. Тим часом частка ОАЕ на індійському ринку впала до 20%, майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Аналітики прогнозують подальше зростання імпорту через високий попит Індії на нафтохімічну продукцію. Водночас на думку аналітиків, азійські країни залишатимуться основними покупцями російської нафти, навіть якщо санкції США будуть послаблені.

Нагадаємо:

Імпорт російської нафти до Індії зріс у березні, майже повернувшись до звичайного рівня після тримісячного падіння.