Індія пропонує США економічні поступки – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля, навіть попри те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно демонстрував солідарність з лідерами Китаю та Росії на тлі торговельного тиску з боку Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters.

Назвавши відносини США з Індією "односторонніми", Трамп написав на своїй платформі Truth Social: "Зараз вони запропонували знизити свої мита до нуля, але вже запізно. Вони мали зробити це роками раніше".

Заява Трампа пролунала в той час, коли Моді перебував у Китаї на саміті понад 20 лідерів незахідних країн Шанхайської організації співробітництва, ініціативи, підтриманої Китаєм, яка отримала новий імпульс завдяки глобальній тарифній офензиві Трампа.

На саміті президент Китаю Сі Цзіньпін наголосив на своєму баченні нового глобального безпекового та економічного порядку, де у пріоритеті стоятиме "Глобальний Південь", що є прямим викликом США.

Відносини між США та Індією зміцнювались в останні роки, в тому числі під час першого терміну Трампа, з огляду на спільну стурбованість зростаючою потужністю Китаю.

При цьому Трамп погрожував ввести мита на Індію після того, як вона відмовилася припинити купувати російську нафту на тлі війни Москви в Україні.

Нагадаємо:

Індія відкинула зростаючий тиск США припинити імпорт російської нафти. Міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що ці постачання допомогли вберегти світову економіку від стрибка цін.

Президент Дональд Трамп запровадив жорстке 50%-ве мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель найближчими тижнями.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.

Індія заощадила мільярди доларів, наростивши імпорт дешевої нафти РФ після початку війни проти України. Але введені США каральні мита швидко нівелюють ці досягнення, і легких рішень не видно.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді у розмові з президентом Володимиром Зеленським підтримав потребу у припиненні вогню, Україна розраховує, що те саме звучатиме на зустрічі у Китаї.