Трамп знищив вигоду для Індії від нафти РФ митами у 50%

Індія заощадила мільярди доларів, наростивши імпорт дешевої нафти РФ після початку війни проти України. Але введені США каральні мита швидко нівелюють ці досягнення, і легких рішень не видно.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Аналітики оцінюють, що з початку 2022 року Індія заощадила щонайменше $17 млрд завдяки збільшенню закупівель російської нафти.

Але рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита до 50% на індійський імпорт може знизити експорт країни більш ніж на 40% - майже на $37 млрд тільки цього фінансового року (квітень-березень), підрахували в нью-дельському аналітичному центрі Global Trade Research Initiative (GTRI).

Наслідки мит будуть тривалими і політично болючими для прем'єра Нарендри Моді: під загрозою опинилися тисячі робочих місць у трудомістких галузях, таких як текстиль, дорогоцінне каміння та ювелірні вироби.

Реакція Індії найближчими тижнями може змінити її десятирічне партнерство з Росією і переглянути складні відносини зі США, які Вашингтон вважає ключовими для протидії зростаючому впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За словами двох урядових джерел, Нью-Делі прагне відновити відносини зі США і готовий збільшити закупівлі американських енергоносіїв, але не хоче повністю відмовлятися від російської нафти.

Переговори тривають, підтвердив міністр закордонних справ Індії у вівторок: сторони обговорюють торгівлю, енергетичну безпеку (включно з ядерною енергетикою) і розвідку критично важливих корисних копалин.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп запровадив жорстке 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель найближчими тижнями.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.