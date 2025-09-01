В Індії заявили, що врятували світову економіку, купуючи нафту РФ

Індія відкинула зростаючий тиск США припинити імпорт російської нафти. Міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що ці постачання допомогли вберегти світову економіку від стрибка цін.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Дотримання Індією всіх міжнародних норм запобігло катастрофічному стрибку цін до $200 за барель", — написав Пурі у колонці для газети The Hindu. — "Критики звинувачують, що Індія стала "пральнею" для російської нафти. Це повна неправда".

Вашингтон нещодавно підвищив мита на багато індійських товарів удвічі — до 50%, намагаючись зупинити війну в Україні. Водночас США не застосували подібних заходів проти Китаю, який також є великим покупцем російської нафти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив індійські елітні родини у наживі, а Наварро заявив, що країна «живить російську воєнну машину» та є «нічим іншим, як пральнею Кремля».

Пурі відповів, що Індія не порушує правил і діє у межах механізму цінової стелі, запровадженого країнами «Великої сімки» для обмеження доходів Москви, але збереження поставок нафти. «Індія стабілізувала ринки та не допустила вибухового зростання світових цін», — наголосив він.

Заява прозвучала на тлі зустрічі прем’єр-міністра Нарендри Моді з президентом Росії Володимиром Путіним під час регіонального саміту в Китаї. «Розмови з Путіним завжди змістовні», — написав Моді у соцмережі X.

За даними Kpler, цього року Росія забезпечила вже 37% індійського імпорту нафти, тоді як раніше її частка була мізерною. Після зупинки закупівель у Європі Індія користувалася знижкою у $20 за барель, проте зараз вона скоротилася вдесятеро через жорсткіші санкції.

Аналітики CLSA зазначають, що Індія навряд чи відмовиться від російської нафти без глобальної заборони, оскільки це питання вже більше політичне, ніж економічне.

«Правда в тому, що немає заміни другому найбільшому у світі виробнику, який постачає майже 10% світової нафти. Ті, хто вказує пальцем, ігнорують цей факт», — підсумував Пурі.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп запровадив жорстке 50%-ве мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти, порушивши десятиліття тривалі зусилля Вашингтона з налагодження тісніших зв'язків із Нью-Делі.

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель найближчими тижнями.

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь і літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп ввів підвищені мита на індійський експорт.

Індія заощадила мільярди доларів, наростивши імпорт дешевої нафти РФ після початку війни проти України. Але введені США каральні мита швидко нівелюють ці досягнення, і легких рішень не видно.