Індія все ж зменшить обсяги закупівель російської нафти через позицію США

Нафтопереробні заводи в Індії, які є одними з найбільших покупців російської нафти, планують скоротити обсяги закупівель у найближчі тижні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Це повідомлення зʼвилось за день до запланованого підвищення мит на товари з Індії до США до 50%.

Державні та приватні переробники, включаючи важковаговика Reliance Industries Ltd., як очікується, куплять від 1,4 до 1,6 мільйона барелів на день для завантаження в жовтні та пізніше.

Для порівняння, у першому півріччі 2025 року середній обсяг закупівель становив 1,8 мільйона барелів на день.

Обсяги можуть змінитися, якщо Індія укладе торговельну угоду з Трампом, а США послаблять тиск на Індію щодо фінансування війни Росії з Україною, заявили джерела Bloomberg.

До 2022 року Індія закуповувала російську нафту на мінімальному рівні, водночас за даними Kasatkin Consulting, зараз на цю країну припадає 37% експорту нафти з РФ.

Нагадаємо:

Індія призупинила плани з придбання нових американських озброєнь та літаків, що стало першим чітким сигналом невдоволення Делі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив підвищені мита на індійський експорт.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.

Індійські експортери готуються до перебоїв у торгівлі після того, як Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило, що Вашингтон введе додаткове мито.