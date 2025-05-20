"Зробив достатньо": Маск зменшить витрати на політику

Ілон Маск заявив, що зменшить свою участь у політичному фінансуванні, що може позначитися на передвиборчих позиціях Дональда Трампа та республіканців.

Про це пише Reuters.

"Я збираюся робити набагато менше в майбутньому", — сказав мільярдер під час виступу на Катарському економічному форумі.

На запитання про причину такого кроку, Маск відповів коротко: "Я думаю, що зробив достатньо".

Підприємець, який є радником Трампа та очолює ініціативу зі скорочення федеральної робочої сили, був одним з найбільших донорів політичних кампаній у президентському циклі 2024 року.

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Нагадаємо:

Рада директорів автовиробника Tesla всерйоз задумалась про заміну чинного гендиректора Ілона Маска через його зосередженість у Білому Домі.

Група з 77 демократів Палати представників США звернулася до Дональда Трампа з вимогою відсторонити Ілона Маска з адміністрації до 30 травня.

Ліквідація USAID Департаментом урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, ймовірно, порушила Конституцію США: суд заборонив здійснювати подальші скорочення в агентстві.