Tesla роздумує про пошук нового гендиректора на заміну Маску

Рада директорів автовиробника Tesla всерйоз задумалась про заміну чинного гендиректора Ілона Маска через його зосередженість у Білому Домі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, члени ради директорів звернулися до кількох фірм з пошуку керівників, щоб розпочати офіційний процес пошуку наступного генерального директора Tesla.

Близько місяця тому, коли акції Tesla впали на 3,38%, деякі інвестори були роздратовані тим, що Ілон Маск зосередився на Білому домі.

Рада директорів Tesla зустрілася з Маском, щоб обговорити ситуацію. За словами джерел WSJ, знайомих із зустріччю, члени правління сказали йому, що йому потрібно приділяти більше часу Tesla і сказати про це публічно.

Маск не був проти цього.

Компанія перебуває у смузі невдач відтоді, як Маск почав витрачати багато часу, допомагаючи президенту Трампу скоротити федеральні витрати. Минулого тижня, після того, як компанія повідомила, що її прибуток у першому кварталі впав на 71%, Маск сказав інвесторам, що незабаром повернеться до своєї роботи в Tesla.

При цьому, Рада директорів звернулась до великої рекрутингової компанії, однак до кінця незрозуміло, чи почався процес пошуку його наступника. Також незрозуміло, чи знав Маск, який сам є членом ради директорів Tesla, про ці зусилля, і чи вплинула його обіцянка проводити більше часу в Tesla на планування наступництва. Маск не відповів на запити про коментарі.