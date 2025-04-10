Демократи вимагають усунення Маска з адміністрації Трампа до 30 травня

Група з 77 демократів Палати представників США звернулася до Дональда Трампа з вимогою відсторонити Ілона Маска з адміністрації до 30 травня.

Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що підставою для цього є обмеження на роботу спеціальних державних службовців, якими, зокрема, є очільники тимчасових органів, як-от DOGE. Згідно із законодавством, вони не мають права працювати понад 130 днів.

"Ми вимагаємо негайної публічної заяви від вашої адміністрації, яка чітко дасть зрозуміти, що Маск піде у відставку і передасть всі повноваження з прийняття рішень, як того вимагає закон, до 30 травня", — йдеться у листі.

Демократи також наполягають: Маск не зможе знову стати спеціальним службовцем протягом року, якщо не відмовиться від участі в керуванні своїми компаніями, зокрема Tesla і SpaceX.

Голова Прогресивного кокусу Конгресу Грег Казар заявив, що це тільки початок: "Ми чітко даємо зрозуміти, що тиск громадськості на республіканців буде тільки посилюватися до 30 травня".

За словами Касара, демократи мають "юридичні інструменти, політичні інструменти" і "всю силу громадського тиску".

Адміністрація Трампа поки не відреагувала, однак може скористатися роз’ясненням Управління урядової етики часів Байдена, де йдеться про те, що неоплачені дні відряджень не враховуються до загального терміну перебування на посаді.

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Нагадаємо:

Продажі автомобілів Tesla у першому кварталі 2025 року впали на 13% до майже трирічного мінімуму.

Ліквідація USAID Департаментом урядової ефективності (DOGE) Ілона Маска, ймовірно, порушила Конституцію США: суд заборонив здійснювати подальші скорочення в агентстві.