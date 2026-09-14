Центробанк США може підняти облікову ставку вже цього тижня – ЗМІ

ФРС може підняти ставки вже цього тижня

Фінансові ринки роблять значні ставки на те, що керівництво Федеральної резервної системи (ФРС, Центральний банк США) підвищить облікову ставку на чверть процентного пункту в середу.

Про це пише Reuters.

Після потенційного підвищення ставки опиняться в діапазоні 3,75–4,00 %. Це також дасть сигнал про подальше жорсткішання монетарної політики.

ФРС оголосить своє рішення щодо монетарної політики о 21:00 за Києвом у середу після завершення дводенного засідання

Таке рішення може поставити Кевіна Варша, який очолює комітет ФРС з визначення ставок з моменту вступу на посаду в травні, у скрутне становище.

Президент США Дональд Трамп обрав Варша з чітким очікуванням, що той знизить облікові ставки, але досі не звинувачував його в невиконанні обіцянки, заявивши, що в цьому винні його "політизовані колеги" з центрального банку.

Невідомо, як Трамп відреагує на підвищення ставок за менш ніж 50 днів до проміжних виборів до Конгресу в листопаді, на яких Республіканська партія Трампа захищає незначну більшість у парламенті.

Інфляція споживчих цін у США без урахування енергоносіїв та харчів у серпі місяця зросла на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, що значно перевищує рівень, який відповідає цільовому показнику ФРС у 2% в річному вимірі.

На тлі цін на нафту, які злетіли вище 100 дол. за барель через поновлення воєнних дій на Близькому Сході, останні дані не додають впевненості в тому, що базова інфляція рухається до позначки 2%.

Ринки оцінюють імовірність підняття ставки у 85%.

Востаннє облікова ставка ФРС змінювалася в грудні 2025 року – тоді вона знизилася до теперішніх 3,50–3,75%. Востаннє ставку підвищували у 2023 році.

Нагадаємо:

13 вересня Трамп вчергове наголосив, що США повинні мати найнижчі процентні ставки у світі, навіть попри те, що Варш знову стикається з тиском щодо підвищення вартості позик.