Goldman Sachs знизив ризики рецесії в США

Goldman Sachs зменшив ймовірність рецесії в США у 2025 році з 45% до 35%.

Про це пише Reuters.

Це перша велика фінансова компанія, яка зробила такий перегляд після тимчасового торговельного перемир’я між Вашингтоном і Пекіном.

На тлі цього Goldman також підвищив прогноз зростання ВВП США на 2025 рік на 0,5 відсоткових пункти — до 1%. У компанії очікують тепер три зниження ставки Федеральною резервною системою: одне у грудні та два — у березні й червні 2026 року.

"Причина зниження ставок змінюється: тепер це вже не страховка, а повернення до норми, оскільки економічне зростання залишається стійкішим, безробіття зростає не так різко, а потреба в додатковій підтримці політики зменшується", — зазначили в Goldman Sachs.

Крім того, компанія підвищила цільовий показник індексу S&P 500 до 6100 пунктів з попередніх 5900, вказуючи на зниження ризиків рецесії та торговельної ескалації.

Нагадаємо:

Американські біржові індекси відкрилися впевненим зростанням у понеділок після новини про митне перемир’я між США та Китаєм.

Президент Дональд Трамп заявив, що США перебувають у "перехідному періоді" і збираються досягти "фантастичних успіхів", применшуючи вплив будь-якої короткострокової рецесії.

У США валовий внутрішній продукт (ВВП) у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3%, вперше з 2022 року.