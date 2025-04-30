Економіка США впала вперше з 2022 року

У США валовий внутрішній продукт (ВВП) у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3%, вперше з 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт американського Бюро економічного аналізу.

Зниження ВВП відбулося головним чином через збільшення імпорту перед запровадженням мит.

Згідно зі звітом, чистий експорт зменшився майже на 5 відсоткових пунктів від ВВП, що є рекордним показником.

Споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП, зросли на 1,8%, що є найгіршим показником з середини 2023 року. Водночас, кращим, ніж прогнозували економісти.

А от витрати бізнесу на закупівлі обладнання зросли найшвидшими темпами з 2020 року.

Востаннє квартальний спад ВВП у США фіксували у 2022 році.

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Економісти з 50 країн світу прогнозують, що цього року глобальній економіці загрожує рецесія через торгові війни президента США Дональда Трампа.