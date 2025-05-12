Волл-стріт відреагувала на припинення торгової війни між США та КНР

Американські біржові індекси відкрилися впевненим зростанням у понеділок після новини про митне перемир’я між США та Китаєм.

Про це пише Reuters.

Домовленість про зниження митних обмежень повернула інвесторам впевненість і зняла частину напруги, що тримала ринки в нестабільності останніми тижнями.

Індекс Dow Jones піднявся на 649,7 пунктів (+1,57%) — до 41 899,05. S&P 500 додав 147,3 пунктів (+2,60%) і сягнув 5 807,2. Найбільший стрибок показав Nasdaq — зростання на 745,6 пунктів (+4,16%), до 18 674,555.

Нагадаємо:

Світові фінансові ринки різко зросли на тлі домовленості США та Китаю про суттєве зниження взаємних мит, що діяли під час торговельної війни.