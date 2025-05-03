Перехідний період: Трамп допустив коротку рецесію в США

Президент Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що США перебувають у "перехідному періоді" і збираються досягти "фантастичних успіхів", применшуючи вплив будь-якої короткострокової рецесії.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання в інтерв'ю NBC News, чи буде нормально, якщо в короткостроковій перспективі відбудеться рецесія, Трамп сказав: "Дивіться, це не означає, що рецесія буде нормальною: "Послухайте, так, все в порядку. Те, що ми маємо - я сказав, що це перехідний період. Я думаю, що ми впораємося фантастично".

Коментар Трампа про те, що економіка США перебуває в перехідному періоді, перегукується з коментарями, які він зробив раніше в п'ятницю в соціальній мережі, де він також послався на високий рівень зайнятості і повторив свій заклик до Федеральної резервної системи США знизити процентні ставки.

Президент США зіткнувся зі зростаючим невдоволенням громадськості щодо його управління економікою: багато економістів прогнозують, що широкий спектр мит, запроваджених в останні місяці, призведе до підвищення інфляції та уповільнення зростання.

Нагадаємо:

Президент Дональд Трамп планує різко скоротити фінансування внутрішніх урядових програм і збільшити витрати на оборону в проєкті бюджету на 2026 рік до рекордного $1 трильйона.