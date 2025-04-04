Мита Трампа прискорять ріст цін і сповільнять розвиток економіки – ФРС

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив, що нові мита Дональда Трампа можуть призвести до вищої інфляції та сповільнення економічного зростання.

Про це пише Reuters.

"Ми стикаємося з дуже невизначеними перспективами з підвищеними ризиками як більш високого безробіття, так і більш високої інфляції", – заявив він на конференції бізнес-журналістів в Арлінгтоні.

Світові фондові ринки продовжують падіння після оголошення нових мит, знищивши близько 10% основних індексів США. Пауелл зазначив, що Федеральний резерв поки що не змінюватиме політику, але уважно стежитиме за ситуацією.

За його словами, "хоча мита, швидше за все, спричинять принаймні тимчасове зростання інфляції, також можливо, що наслідки можуть бути більш стійкими".

Китай вже ввів відповідні мита на американські товари та обмежив експорт критично важливих для технологічної галузі мінералів. Представники адміністрації США запевняють, що ринок відновиться, але економісти ФРС бачать ризики інфляції та уповільнення зростання.

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Нагадаємо:

Європейські фондові ринки закінчили тиждень різким падінням на тлі зростання напруги у світовій торгівлі, спричиненою політикою Трампа.

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.