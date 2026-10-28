Центробанк США взяв паузу в боротьбі з інфляцією

Федеральна резервна система США зберегла базову процентну ставку в діапазоні 3,75-4% річних, попри пропозицію двох членів комітету підвищити її на 0,25 відсоткового пункта.

Про це йдеться в офіційній заяві ФРС.

Рішення підтримали десятеро членів Федерального комітету з відкритого ринку. Проти проголосували Ліза Кук та Бет Геммак, які виступали за підвищення ставки.

У ФРС зазначили, що інфляція залишається підвищеною. Регулятор чекатиме додаткових даних, щоб визначити політику, необхідну для повернення зростання цін до цільових 2%. Водночас американська економіка, за оцінкою комітету, зростає високими темпами.

Нагадаємо:

16 вересня ФРС уперше з липня 2023 року підвищила ставку на 0,25 відсоткового пункта, до нинішнього діапазону 3,75-4%.

Перед вересневим засіданням Дональд Трамп знову закликав до зниження ставок, заявляючи, що США повинні мати найнижчі ставки у світі.