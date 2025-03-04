Ціна доставлення російської нафти злетіла після прощальних санкцій Байдена – Bloomberg

Вартість транспортування російської нафти різко зросла після санкцій США, які вдарили по суднах і страховиках, що обслуговують торгівлю Москви.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що перевезення одного мільйона барелів нафти Urals з Новоросійська до Індії подорожчало до 7,9 млн дол, тоді як наприкінці 2023 року цей тариф становив 5,6 млн дол. Це більш ніж удвічі дорожче, ніж фрахт аналогічного танкера без російського вантажу.

Зростання ставок пов’язане з січневими санкціями США, які обмежили доступ Росії до танкерного флоту, страхових послуг і посередників. Це створило труднощі з транспортуванням нафти, що позначається на доходах Москви.

Крім того, ціни на нафту Urals також знизилися: минулого тижня барель коштував 57,97 дол у Приморську і 58,32 дол у Новоросійську, що нижче за встановлену країнами G7 стелю у 60 дол.

Нагадаємо:

Танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, передислоковуються на схід країни, щоб обслуговувати ключовий маршрут постачання нафти до Китаю, який постраждав від широкомасштабних санкцій США.

Щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних місцях, зокрема біля узбережжя Китаю та Росії, після оголошення Сполученими Штатами нового пакету санкцій 10 січня.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.