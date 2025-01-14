Десятки нафтових танкерів РФ стали на якір після введення нових санкцій США

Щонайменше 65 нафтових танкерів стали на якір у різних місцях, зокрема біля узбережжя Китаю та Росії, після оголошення Сполученими Штатами нового пакету санкцій 10 січня.

Про це пише агентство Reuters.

П'ять із цих танкерів залишаються біля китайських портів, ще сім зупинилися біля Сінгапуру, а інші зупинилися біля Росії в Балтійському морі та на Далекому Сході, згідно з аналізом Reuters на основі даних платформ MarineTraffic та LSEG.

Міністерство фінансів США у п’ятницю ввело санкції проти російських нафтовидобувних компаній "Газпром Нафта" і "Сургутнафтогаз", а також проти 183 суден, які транспортували російську нафту. Ці заходи спрямовані на скорочення доходів, які Москва використовує для фінансування війни в Україні.

Зупинка операцій цих танкерів додає подальшого тиску на судна, які вже постраждали від попередніх санкцій США.

Серед таких суден ще 25 нафтових танкерів залишаються нерухомими в різних місцях, зокрема біля іранських портів і поблизу Суецького каналу, згідно з даними аналізу судноплавства, опублікованими в понеділок.

Деякі порти вже почали діяти до введення нових заходів, що створює додаткове навантаження. Наприклад, Shandong Port Group заборонила танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити до своїх портів, як повідомляли трейдери минулого тижня.

Аналітики оцінюють, що близько 10% світового флоту нафтових танкерів перебуває під дією санкцій США.

"Ефект від цих санкцій має підтримати ринок танкерів через зменшення доступності суден у ширшому флоті, але справжній потенціал зростання з’явиться, коли інші експортери компенсують втрачені обсяги", — заявив аналітик Jefferies Омар Нокта у своїй записці в понеділок.

Середній щоденний прибуток супертанкерів у понеділок зріс більш ніж на 10% порівняно з попереднім днем і становив близько 26 000 доларів, згідно з ринковими оцінками.

Деякі замовники вже почали бронювати судна у п’ятницю після оголошення санкцій, що свідчить про посилення дефіциту танкерів.

"Збільшення попиту на експорт до Індії та Китаю з країн, крім Росії, підвищить попит на танкери, які не перебувають під санкціями", — заявила платформа аналітики торгівлі Kpler у понеділок.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.