Цена доставки российской нефти взлетела после прощальных санкций Байдена - Bloomberg

Стоимость транспортировки российской нефти резко выросла после новых санкций США, которые ударили по судам и страховщикам, обслуживающим торговлю Москвы.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что перевозка одного миллиона баррелей нефти Urals из Новороссийска в Индию подорожала до 7,9 млн долл, тогда как в конце 2023 года этот тариф составлял 5,6 млн долл. Это более чем вдвое дороже, чем фрахт аналогичного танкера без российского груза.

Рост ставок связан с январскими санкциями США, которые ограничили доступ России к танкерному флоту, страховым услугам и посредникам. Это создало трудности с транспортировкой нефти, что сказывается на доходах Москвы.

Кроме того, цены на нефть Urals также снизились: на прошлой неделе баррель стоил 57,97 долл в Приморске и 58,32 долл в Новороссийске, что ниже установленного странами G7 потолка в 60 долл.

Напомним:

Танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, передислоцируются на восток страны, чтобы обслуживать ключевой маршрут поставки нефти в Китай, который пострадал от широкомасштабных санкций США.

По меньшей мере 65 нефтяных танкеров стали на якорь в разных местах, в том числе у побережья Китая и России, после объявления Соединенными Штатами нового пакета санкций 10 января.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также провайдеров страхования судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

По данным газеты Financial Times, меры включают добавление в черный список 183 судов "теневого флота", вовлеченных в экспорт энергоресурсов из России.