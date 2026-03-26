Азія “шикується в чергу” по російську нафту – Reuters

В'єтнам, Таїланд, Філіппіни, Індонезія та Шрі-Ланка активно замовляють російську нафту, підвищуючи ймовірність того, що попит на нафту в регіоні перевищить російську пропозицію.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

"Попит є високим, особливо на альтернативні напрямки. Як наслідок, може настати момент, коли задовольнити додатковий попит стане складно", – заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Філліпіни, наприклад, придбали два вантажі російської нафти обсягом близько 1,5 млн барелів вперше за 5 років.

За словами заступника прем'єр-міністра Таїланду Пхіпхата Ратчакітпракарна, його країна також провела переговори з Росією щодо можливих закупівель сирої нафти.

Декілька ЗМІ Шрі-Ланки також повідомили про переговори щодо поставок російської нафти до Шрі-Ланки.

Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мін Чінх нещодавно відвідав Москву, звернувшись до російської нафтогазової компанії "Зарубежнефть" із проханням збільшити інвестиції у В'єтнам та забезпечити довгострокові поставки нафти до країни.

17 березня Індонезія також заявляла про свій намір закупити російську нафту.

13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже завантажена в танкери.