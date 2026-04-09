Нафтові доходи РФ зросли до рівня 2022 року – Bloomberg

Росія заробляє на нафті стільки ж, скільки у 2022 році

В середньому в період з 8 березня до 5 квітня Росія експортувала 3,35 млн барелів нафти на добу – найвищий рівень експорту з червня 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

Найбільші поставки припали до країн Азії, зокрема до Індії та Китаю. Так, до КНР надходило в середньому по 1,07 млн барелів нафти на день, а до Індії – по 1,9 млн. Також Туреччина закуповувала по 210 тис. барелів на день.

Загалом Росія заробляла на цьому експорті близько 2,02 млрд дол. на тиждень.

Також частина російських танкерів не має зазначеного місця призначення. Замість нього часто вказують Суец або Порт-Судан як кінцевий пункт. Кількість таких танкерів зростає, а кількість танкерів, які офіційно прямують до Китаю та Індії – навпаки знижується.

Крім цього, кількість нафти, що завантажена на танкери в морі, знизилася до 105 млн барелів. До середини березня цей показник становив 135-140 млн барелів.

Таке падіння пов'язано з тим, що 13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже завантажена в танкери. Зараз РФ активно розпродає цю нафту з танкерів.

Читайте також Трамп рятує Путіна? Війна в Ірані перетворилася на передишку для російської економіки

Нагадаємо:

В'єтнам, Таїланд, Філіппіни, Індонезія та Шрі-Ланка почали активно замовляти російську нафту після зняття санкцій.

9 квітня ціни на нафту знову зросли, оскільки сумніви щодо крихкого двотижневого перемир'я на Близькому Сході посилили побоювання, що енергетичні потоки через стратегічно важливу Ормузьку протоку залишатимуться обмеженими.