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Ціни на нафту зростають на тлі атак дронів в Іраку

Олексій Артемчук — 18 липня, 09:00
Ціни на нафту зростають на тлі атак дронів в Іраку
Фото: Getty Images

Нафта дорожчає через загрозу поставкам після атак дронів на родовища в Іракському Курдистані.

Про це пише Reuters.

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, оскільки ринок відреагував на серію атак дронів на нафтові об’єкти на півночі Іраку, а також на зростання попиту, характерне для літнього сезону.

Станом на 04:51 GMT ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $0,29 (0,40%) до $69,81 за барель. Ф’ючерси на WTI зросли на $0,27 (0,42%) — до $67,81.

Чотири дні атак дронів, що вивели з ладу половину видобутку в Іракському Курдистані, спричинили стрибок цін на $1 у четвер. Видобуток у регіоні впав з 280 тис барелів на добу до приблизно 140–150 тис Представники енергетичної галузі вказують на підтримувані Іраном угруповання як можливих виконавців, хоча відповідальність ніхто не взяв.

Паралельно з геополітичними ризиками, сезонний попит на подорожі також підтримав ринок. Аналітики JPMorgan зазначають, що середній світовий попит на нафту в перші два тижні липня становив 105,2 млн барелів/добу, що на 600 тис. більше, ніж торік.

Також скорочення запасів у США, згідно з офіційними даними, виявилося більшим, ніж очікувалося — через зростання експорту. Азійські нафтопереробні заводи, які відновили роботу після планового техобслуговування, додали підтримки з боку попиту в регіоні.

Аналітики ING прогнозують, що у короткостроковій перспективі фундаментальні фактори залишатимуться сприятливими, а ринок — "напруженим" щонайменше до кінця кварталу. Водночас невизначеність навколо тарифної політики США (зміни можливі не раніше 1 серпня), а також очікуване збільшення видобутку з боку виробників ОПЕК+ можуть сприяти послабленню ринку наприкінці літа.

Попри нестабільність, Іракський Курдистан оголосив про плани відновити експорт через нафтопровід до Туреччини після дворічної перерви.

Нагадаємо:

Ціни на нафту 15 липня впали після того, як президент США Дональд Трамп встановив для Росії 50-денний термін для завершення війни в Україні та уникнення санкцій, що послабило побоювання щодо поставок.

Ціни на нафту зросли 14 липня оскільки інвестори розглядають подальші санкції США проти Росії.

нафта Ірак

Ірак

Ціни на нафту зростають на тлі атак дронів в Іраку
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