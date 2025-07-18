Ціни на нафту зростають на тлі атак дронів в Іраку

Нафта дорожчає через загрозу поставкам після атак дронів на родовища в Іракському Курдистані.

Про це пише Reuters.

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, оскільки ринок відреагував на серію атак дронів на нафтові об’єкти на півночі Іраку, а також на зростання попиту, характерне для літнього сезону.

Станом на 04:51 GMT ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $0,29 (0,40%) до $69,81 за барель. Ф’ючерси на WTI зросли на $0,27 (0,42%) — до $67,81.

Чотири дні атак дронів, що вивели з ладу половину видобутку в Іракському Курдистані, спричинили стрибок цін на $1 у четвер. Видобуток у регіоні впав з 280 тис барелів на добу до приблизно 140–150 тис Представники енергетичної галузі вказують на підтримувані Іраном угруповання як можливих виконавців, хоча відповідальність ніхто не взяв.

Паралельно з геополітичними ризиками, сезонний попит на подорожі також підтримав ринок. Аналітики JPMorgan зазначають, що середній світовий попит на нафту в перші два тижні липня становив 105,2 млн барелів/добу, що на 600 тис. більше, ніж торік.

Також скорочення запасів у США, згідно з офіційними даними, виявилося більшим, ніж очікувалося — через зростання експорту. Азійські нафтопереробні заводи, які відновили роботу після планового техобслуговування, додали підтримки з боку попиту в регіоні.

Аналітики ING прогнозують, що у короткостроковій перспективі фундаментальні фактори залишатимуться сприятливими, а ринок — "напруженим" щонайменше до кінця кварталу. Водночас невизначеність навколо тарифної політики США (зміни можливі не раніше 1 серпня), а також очікуване збільшення видобутку з боку виробників ОПЕК+ можуть сприяти послабленню ринку наприкінці літа.

Попри нестабільність, Іракський Курдистан оголосив про плани відновити експорт через нафтопровід до Туреччини після дворічної перерви.

Нагадаємо:

Ціни на нафту 15 липня впали після того, як президент США Дональд Трамп встановив для Росії 50-денний термін для завершення війни в Україні та уникнення санкцій, що послабило побоювання щодо поставок.

Ціни на нафту зросли 14 липня оскільки інвестори розглядають подальші санкції США проти Росії.